Salute

Terremoto vicino a Benevento, la scossa di magnitudo 3.3

AdnKronos

Terremoto vicino a Benevento, la scossa di magnitudo 3.3

Dom, 12/07/2026 - 13:55

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(Adnkronos) – Terremoto oggi domenica 12 luglio vicino a Benevento. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata – si legge sul sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) – alle 4.56, a un chilometro da Apice e a una profondità di 13 chilometri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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