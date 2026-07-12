Terremoto vicino a Benevento, la scossa di magnitudo 3.3

(Adnkronos) – Terremoto oggi domenica 12 luglio vicino a Benevento. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata – si legge sul sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) – alle 4.56, a un chilometro da Apice e a una profondità di 13 chilometri.

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