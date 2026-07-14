Sport, ripartiti dalla Regione Siciliana contributi per 8,5 milioni di euro a federazioni e associazioni riconosciute dal Coni

Contributi per il potenziamento delle attività sportive nella stagione 2026 per complessivi 8,5 milioni di euro. L’assessorato regionale dello Sport, turismo e spettacolo, con decreto del dirigente generale, ha ripartito le risorse stanziate assegnandole ai comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate, delle associazioni benemerite e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

In sintesi, 1 milione e 275mila euro (pari al 15% della dotazione totale) sono stati destinati agli enti di promozione sportiva; 6 milioni e 375mila euro (75% delle somme disponibili) sono ripartite tra i comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite, a sostegno delle attività istituzionali, delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento, dell’organizzazione di manifestazioni sportive e dell’attività agonistica; infine, 850 mila euro (il 10% delle risorse) sono destinate direttamente al Comitato regionale del Coni in Sicilia.

«Si rafforza costantemente – sottolinea l’assessore regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, Elvira Amata – l’impegno concreto del governo Schifani in favore delle discipline e della pratica sportiva quale pilastro fondamentale per la crescita sociale, culturale e per il benessere della nostra comunità. In coerenza con lo spirito della norma di riferimento, che punta al potenziamento delle attività, continuiamo così a sostenere significativamente lo sport siciliano, settore che riteniamo strategico, con l’obiettivo di renderlo sempre più un diritto accessibile a tutti e un’occasione di coesione sociale».

Per la liquidazione delle somme, le singole realtà beneficiarie dovranno trasmettere la rendicontazione relativa alle attività svolte entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto.