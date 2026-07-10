Nel Nisseno 17enne trovato con 50 grammi di cocaina in casa di un detenuto ai domiciliari, arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un minorenne nella flagranza di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il diciasettenne è gravato da precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, violazione della normativa sugli stupefacenti, guida senza patente ed è stato avvisato oralmente dal Questore a cambiare condotta. Domenica pomeriggio un equipaggio delle volanti del Commissariato di pubblica sicurezza, nel corso di un controllo eseguito nel domicilio di un detenuto domiciliare, ha notato la presenza del minorenne all’interno dell’abitazione dell’uomo. Il minorenne, con un gesto repentino, ha tentato di liberarsi di alcuni involucri contenenti quasi cinquanta grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina unitamente a sostanza da taglio, e di un bilancino di precisione che custodiva all’interno di un borsello. La circostanza non è sfuggita ai poliziotti che hanno recuperato lo stupefacente, il bilancino di precisione e, a seguito di perquisizione personale, hanno sequestrato anche la somma di oltre duemila euro in contanti, probabile provento di attività illecita, della quale era in possesso il minore. Il diciasettenne è stato condotto in Commissariato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta, accompagnato in un centro per la giustizia minorile a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel corso dell’udienza di convalida di martedì il Gip presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e, su richiesta della Procura, disposto la misura cautelare del collocamento in comunità. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva.