SuperEnalotto da record: il jackpot vola oltre i 191 milioni di euro

Continua a crescere il jackpot del SuperEnalotto che, per l’estrazione del 10 luglio 2026, ha raggiunto … milioni di euro. La cifra è attualmente il terzo montepremi più alto nella storia e sta suscitando un interesse crescente, giorno dopo giorno. In caso di vincita della sestina, come riporta Agipronews, è quindi fondamentale conoscere le procedure e le scadenze previste per la riscossione del premio.

Il regolamento ufficiale stabilisce che il possessore della schedina vincente ha a disposizione fino a 90 giorni per presentare la ricevuta originale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul portale della lotteria.

Per importi di questa entità, il ritiro non può avvenire nelle normali ricevitorie, ma deve essere gestito esclusivamente presso gli Uffici Premi di Sisal S.p.A., aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Le sedi abilitate si trovano a Milano, in via Ugo Bassi 6, e a Roma, in Viale Sacco e Vanzetti 89. Nel caso in cui la giocata sia stata effettuata online, il vincitore dovrà presentare la stampa del titolo di gioco vincente, insieme a un documento d’identità valido e al proprio codice fiscale.

L’ammontare complessivo della vincita è comunque soggetto a tassazione. In Italia è infatti prevista una “Tassa della Fortuna” del 20% sulla parte del premio che eccede i 500 euro. Di conseguenza, a fronte del jackpot di 191, … milioni di euro relativo al concorso del 10 luglio, il prelievo fiscale è pari a poco più di 38 milioni di euro, consentendo al vincitore di incassare un importo netto finale superiore ai 154 milioni di euro.

Cifre del genere rappresentano una svolta capace di riscrivere, da un momento all’altro, il destino di chiunque. Mentre milioni di italiani sono in viaggio, anche i sogni volano verso la combinazione vincente. Non resta che controllare con attenzione la propria ricevuta, perché la prossima vita da miliardario potrebbe iniziare proprio da un piccolo pezzetto di carta.