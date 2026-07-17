San Cataldo presenta “Estate Sancataldese – Intrafest 2026”: al via la rassegna di eventi estivi

SAN C ATALDO. San Cataldo si prepara a vivere una stagione estiva all’insegna della cultura, dell’arte e della convivialità. Dal 3 luglio al 13 settembre 2026, il Comune ospiterà la rassegna “Estate San Cataldo – Intrafest”, un ampio calendario di appuntamenti che coinvolgeranno diverse aree del territorio attraverso una programmazione variegata, capace di spaziare dai concerti musicali alle rassegne teatrali, senza dimenticare lo sport e le tradizioni locali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio urbano e sociale della comunità sancataldese, promuovendo un turismo di prossimità e offrendo spazi di aggregazione per tutte le fasce d’età. Attraverso la distribuzione degli eventi in diverse piazze e luoghi simbolo, l’Amministrazione intende incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e rendere il centro storico e le periferie centri vivi di produzione culturale durante i mesi estivi.

“Con Intrafest 2026, vogliamo che San Cataldo sia protagonista di una stagione capace di coinvolgere profondamente la cittadinanza, e possa confermare la propria vitalità culturale, ha dichiarato il Sindaco Gioacchino Comparato. Vogliamo che la nostra Città sia un luogo dove ogni piazza possa diventare un punto di incontro tra generazioni diverse, valorizzando l’identità del nostro territorio e il senso di appartenenza dei cittadini, per rigenerare il tessuto sociale della nostra comunità e dare nuovo slancio all’attrattività del nostro territorio.”

Il programma si articola in diverse categorie tematiche, proponendo un’offerta diversificata. Gli amanti della musica e del ballo troveranno spazio con gli appuntamenti fissi di “Ballando sotto le stelle” nel Quartiere Mimiani e la rassegna di musica dal vivo in Piazza Torre Civica dell’Orologio. Parallelamente, il cinema sarà protagonista con il Cineforum curato dall’Associazione MAT MAT e l’iniziativa Intracinema in piazza Calvario.

Particolare rilievo è stato dato al teatro, con una serie di spettacoli che animeranno prevalentemente la zona del Calvario tra luglio e settembre, grazie al contributo di diverse compagnie tra cui la Sipario Blu, La Società, Si fa x Ridere, Medea e Quarta Parte. Il percorso culturale sarà completato da appuntamenti d’arte come “Cuori in ascolto” presso la Sala Borsellino e l’evento tematico “Roma Imperiale”, che chiuderà la stagione tra il 12 e il 13 settembre presso la Villa Comunale.

La dimensione sociale e tradizionale della rassegna sarà invece rappresentata dal Grest per Adulti, coordinato dall’Associazione ITACA APS, dalle celebrazioni per la Festa di Maria S.S. delle Grazie a Gabara e dai festeggiamenti per il 70° anniversario della Pro Loco in Piazza Crispi. A completare l’offerta, gli appuntamenti “Aperintra”, pensati per favorire l’incontro in contesti informali, e il trekking urbano “Votati alla Festa”, volto a riscoprire le vie del sacro nel centro cittadino.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, l’assessora alla Cultura Marianna Guttilla che ha sottolineato: “Presentare questo cartellone estivo è per me motivo di profondo orgoglio e di immensa gioia. Si tratta di un progetto collettivo che mette al centro le persone, l’incontro e la bellezza di stare insieme. La nostra estate è iniziata sotto i migliori auspici con l’energia di INTRAfest e ora entra nel vivo con un programma ricchissimo. Musica, arte, teatro, cultura e valorizzazione delle nostre tradizioni animeranno ogni angolo di San Cataldo, con un’attenzione speciale al nostro meraviglioso centro storico, che continua ad essere il cuore pulsante della nostra comunità. La vera forza di questo cartellone, però, risiede nella sua anima partecipativa”.

La scelta delle location riflette la volontà di rendere l’evento diffuso: dalle piazze centrali come Falcone e Borsellino e la Torre Civica dell’Orologio, fino agli spazi verdi della Villa Comunale e della Villa dei Ponti, passando per i quartieri e le zone periferiche.

“Abbiamo voluto un’estate inclusiva, ha aggiunto Mariannna Guttilla, capace di parlare a tutte le generazioni e di far riscoprire l’orgoglio di appartenere a questa terra. E per chiudere in bellezza, vi aspetta un grandissimo evento a sorpresa che lascerà il segno! Vi invito a partecipare, a riempire le nostre piazze, a sostenere i nostri talenti e a vivere ogni singolo momento con lo stesso entusiasmo con cui lo abbiamo preparato“.

Il programma completo, comprensivo di orari e dettagli sulle modalità di partecipazione, sarà consultabile attraverso i canali ufficiali dell’Ente.