San Cataldo. Pizzo Carano – Sant’Anna: “Chiesto alle Forze dell’Ordine maggiore controllo del Quartiere”

SAN CATALDO. “Sempre più spesso assistiamo a tanti incidenti che si verificano tra la via Carlo Forlanini e via Aldo Moro. Pizzo Carano non può essere oggetto di bravate che mettono in serio pericolo la vita di tanti giovani. Per non parlare delle bottiglie di vetro riserve sulla strada, nonché rotte creando anche lì pericolo ai pedoni. Le notti estive vanno vissute nella responsabilità di tutti! Per questo si è deciso di chiedere alle forze dell’ordine maggiore controllo nel quartiere, affinché tali episodi non si verifichino più”
Così il Comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. “Grazie al sistema di video sorveglianza – si legge – si contrasterà anche la violenza prepotente di soggetti che disturbano in maniera eccessiva i cittadini. Questo fenomeno che nelle ultime settimane sta interessando il quartiere non può non essere ufficialmente oggetto di adozioni di misure che serviranno a contrastare il fenomeno in atto.
Ribadiamo che la vita di tutti è preziosa! Anche la vita di tanti animali che restano uccisi a causa proprio di tale situazione in atto. Per questo, coloro che continueranno a creare disagio, verranno prontamente denunciati alle forze dell’ordine”. (foto Salvatore Riggi)