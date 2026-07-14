San Cataldo. Il 16 luglio AperIntra farà tappa ai piedi della storica Torre dell’Orologio per una serata tutta speciale

SAN CATALDO. AperINTRA torna in una location d’eccezione: l’Orologio. Si tratta di un luogo che racconta la storia di San Cataldo e che da sempre è nel cuore di tutti i sancataldesi. Per il prossimo appuntamento di INTRAfest, l’appuntamento è ai piedi della suggestiva Torre Civica dell’Orologio per vivere un aperitivo in uno scenario davvero unico.

L’evento è in programma Giovedì 16 Luglio dalle ore 20 nella Torre Civica dell’Orologio. Ad accompagnare il tramonto e la serata ci saranno i DJ Andrea Sardo e Andrea Riggi, con un sound tutto da vivere, mentre Erica Vicari darà vita a un’esclusiva performance di Live Painting, trasformando l’arte in uno spettacolo dal vivo. Aperitivo, buona musica, arte e una delle location più amate di San Cataldo: gli ingredienti perfetti per un’altra serata firmata INTRAfest.