Salute

Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro

AdnKronos

Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro

Dom, 12/07/2026 - 17:12

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(Adnkronos) – Per abbattere i droni lanciati dall'Ucraina, la Russia ricorre a soluzioni improvvisate. Online rimbalza il video che documenta il tentativo grottesco di un'unità che prova ad impiegare una mitragliatrice YakB-12.7, solitamente installata sugli elicotteri. L'arma viene sistemata su una base fissa, con risultati discutibili… 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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