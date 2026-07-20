Campofranco. Le congratulazioni dell’amministrazione comunale al concittadino poliziotto premiato dal Questore a Torino

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco, guidata dal sindaco Rosario Nuara, s’è congratulata con l’Agente della Polizia di Stato Alessandro Pera. L’agente campofranchese ha ricevuto dal Questore di Torino un Premio in denaro con la seguente motivazione:
“Dimostrando professionalità e capacità operativa espletava un’attività di Polizia giudiziaria che consentiva l’arresto di un soggetto e il deferimento all’autorità giudiziaria di un secondo individuo, resisi responsabili del reato di resistenza a pubblico ufficiale”. Il riconoscimento, conferito a Torino il 19 febbraio 2026, premia l’intervento svolto il 12 settembre 2025.
“Un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità: complimenti ad Alessandro per l’impegno, la professionalità e il coraggio dimostrati nel servizio alle Istituzioni”.