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Prosegue il progetto sportivo dell’Asd Football Caltanissetta: ecco il nuovo organigramma tecnico

Redazione 1

Prosegue il progetto sportivo dell’Asd Football Caltanissetta: ecco il nuovo organigramma tecnico

Mar, 14/07/2026 - 23:56

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L’ ASD FOOTBALL Caltanissetta ha comunicato che il suo progetto tecnico ed educativo proseguirà anche nella stagione sportiva 2026/2027, con la riconferma di tutti i suoi Collaboratori, che hanno scelto ancora una volta di sposare con entusiasmo la sua causa.

L’obiettivo della società nissena resta invariato: accompagnare la crescita dei ragazzi non solo dal punto di vista tecnico e calcistico, ma soprattutto sotto l’aspetto umano, trasmettendo i valori dello sport, del rispetto, dell’impegno e della condivisione.

I gemelli Fabrizio e Valentino Fama hanno voluto ringraziare tutti i collaboratori per la fiducia dimostrata e per aver scelto di continuare questo percorso insieme. L’organigramma della nuova stagione prevede: mister Michele Romè, Virginia e Michele per la categoria “Piccoli Amici”.

Mister Valentino Fama e Giuseppe Simone per la categoria “Primi Calci”.

I Mister Roberto Giardina e Umberto Reale per la categoria “Pulcini”.

Mister Fabrizio Fama e Salvatore per la categoria “Esordienti”.

I Mister Fabrizio Fama e Gianluca Scarpulla per la categoria “Giovanissimi”. Inoltre Mister Valentino Fama si occuperà anche della preparazione dei portieri.

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