Promozione. Tony Sgarlata è il nuovo direttore sportivo della Sommatinese

La APD Sommatinese Calcio, per la nuova stagione sportiva 2026/2027 che la vedrà militare ancora in Promozione, ha annunciato un’importante novità. E’ quella che riguarda il nuovo Direttore Sportivo della Prima Squadra che sarà Tony Sgarlata.

Ex calciatore con un’importante esperienza maturata nel campionato di Seconda Divisione tunisina, nel corso della sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di osservatore della Federazione Tunisina, sviluppando competenze nella valutazione e nella ricerca di giovani talenti. Nel panorama dilettantistico siciliano ha maturato significative esperienze dirigenziali con Casteldaccia in Promozione, Nissa in Promozione, Lascari Cefalù tra Promozione ed Eccellenza e Bagheria Città delle Ville in Eccellenza.

Ha inoltre collaborato come consulente di mercato per società di Serie D, con particolare attenzione alla ricerca e alla valorizzazione dei calciatori Under.La società ha individuato in Tony Sgarlata la figura ideale per guidare l’area sportiva, condividendone visione, competenza e ambizione.