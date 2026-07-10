Promozione. Il Serradifalco lavora al futuro: confermati i centrocampisti Giuseppe D’Anca e Gabriel Cotrone

Nel campionato di Promozione il Serradifalco Calcio del presidente Tonino Cavaleri sta predisponendo il campo delle riconferme. Il tecnico, riconfermato, Gianfilippo Di Matteo, intende portare avanti un progetto all’insegna della continuità.

Ecco allora che taluni giocatori che uniscono esperienza, sostanza e tecnica sono stati oggetto nelle ultime ore di contatti e riconferma.

E’ il caso di Giuseppe D’Anca che ormai è diventato un elemento centrale nel progetto Serradifalco Calcio.

Giuseppe D’Anca

Con lui anche Gabriel Cotrone, centrocampista argentino che, pur essendo arrivato a campionato in corso, ha saputo conquistare fin da subito la fiducia della società, dello staff e dei tifosi. Con la sua classe, la sua qualità tecnica e quella tipica eleganza nel giocare il pallone, Gabriel ha dimostrato di essere un valore aggiunto per il centrocampo serradifalchese.