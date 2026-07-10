Paride Puzzanghera è il nuovo allenatore della Nissa Fc Futsal: l’annuncio del presidente emerito Arialdo Giammusso

Il Presidente Emerito della Nissa FC, Arialdo Giammusso, ufficializza la nomina di Paride Puzzanghera quale nuovo allenatore della Nissa FC Futsal per la stagione sportiva 2026/2027.

Una scelta condivisa con il Direttore Sportivo Aldo Saetta, e con il direttore tecnico Carmelo Milazzo, nell’ambito del percorso di crescita del progetto futsal della Nissa FC, che punta su un tecnico giovane, preparato e fortemente motivato.

Nonostante la giovane età, mister Puzzanghera ha già maturato un percorso importante nel calcio a 5. Dopo le esperienze nel settore giovanile della CL Calcio e della PGS Vigor San Cataldo, nel 2022 ha guidato il Caltanissetta Soccer Futsal alla promozione in Serie C2, distinguendosi per competenza, organizzazione e capacità di valorizzare il gruppo.

Allenatore apprezzato per la professionalità, la cura dei dettagli e la grande passione per il futsal, Puzzanghera rappresenta il profilo individuato per guidare i biancoscudati nel loro secondo campionato consecutivo di Serie D.

«Siamo felici di affidare la guida tecnica della Nissa FC Futsal a Paride Puzzanghera. Fin dai primi confronti abbiamo trovato una persona preparata, seria e con idee molto chiare sul lavoro da svolgere. Crediamo fortemente nelle sue qualità umane e tecniche e siamo convinti che saprà dare un contributo importante alla crescita del nostro progetto.

Desidero ringraziare il patron della Nissa FC, Luca Giovannone, il vice Savio Ferreri e l’amministratore unico Antonio Marrone e il ds Lorenzo Giovannone, per la fiducia e il sostegno che stanno garantendo al progetto futsal. Un ringraziamento particolare va anche al Direttore Sportivo Aldo Saetta, con il quale abbiamo condiviso questa scelta e stiamo lavorando con grande sintonia per costruire una squadra competitiva e una struttura sempre più solida.»

Ringrazio il Presidente Emerito Arialdo Giammusso e il Direttore Sportivo Aldo Saetta per la fiducia che hanno riposto in me. Per un allenatore nisseno avere l’opportunità di guidare la Nissa FC Futsal rappresenta un motivo di grande orgoglio e una responsabilità importante. Darò il massimo ogni giorno, con umiltà, sacrificio e dedizione, per costruire una squadra unita e competitiva. Sono convinto che, lavorando tutti nella stessa direzione, potremo toglierci delle belle soddisfazioni e onorare al meglio i colori biancoscudati.»

«La scelta di Paride è stata condivisa fin da subito. Cercavamo un allenatore preparato, che conoscesse il futsal e che avesse entusiasmo e voglia di crescere insieme al nostro progetto. Le sue idee, la sua serietà e la capacità di lavorare con il gruppo ci hanno convinti che fosse il profilo giusto. Siamo certi che farà un ottimo lavoro e che saprà trasmettere alla squadra la giusta mentalità.»

Con l’arrivo di Paride Puzzanghera prende forma un altro importante tassello della Nissa FC Futsal in vista della stagione 2026/2027. Il team biancoscudato prosegue così il proprio percorso di crescita con l’obiettivo di consolidarsi nel campionato di Serie D e continuare a rappresentare con orgoglio i colori della Nissa FC.