Pallavolo Maschile. L’Ecoplast Volley Gela è iscritta al campionato di serie B 2026/2027

Novità importante nell’ambito della pallavolo maschile in provincia di Caltanissetta. L’Ecoplast Volley Gela ha completato l’iscrizione al Campionato Nazionale FIPAV di Serie B Maschile per la stagione sportiva 2026/2027.

Raggiungere questo livello è il risultato di un percorso fatto di programmazione, costanza e fiducia in un progetto che, anno dopo anno, ha continuato a crescere. Ora la società gelese è attesa da una categoria prestigiosa, nella quale scenderà in campo con entusiasmo, responsabilità e la volontà di essere all’altezza di questa opportunità.

La Serie B rappresenta una tappa importante del cammino fin qui portato avanti dalla società gelese che sarà chiamata a misurarsi con nuove realtà, continuando a lavorare con serietà e con lo stesso spirito che l’ha accompagnato fino a questo momento.

A questo punto la dirigenza della società gelese andrà a definire l’assetto legato al roster e allo staff tecnico in modo da poter affrontare questa nuova esperienza in serie B in maniera adeguata.