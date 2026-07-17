Pallavolo Femminile. Il Volley Gela prenderà parte al campionato di serie D: acquisito il titolo sportivo del Giarratana

Il Volley Gela comunica che, nella stagione sportiva 2026/2027, prenderà parte al campionato di Serie D, grazie all’acquisizione del titolo sportivo del Giarratana, cui vanno i ringraziamenti per il buon esito dell’operazione e per la fiducia dimostrata

Si tratta di una scelta maturata al termine di un’attenta riflessione da parte della Società, che ha analizzato con lucidità il percorso delle ultime stagioni ed, in particolare, gli errori commessi nello scorso campionato.

Dalle valutazioni fatte, avendo compreso cosa non ha funzionato lo scorso anno, nasce la volontà di ripartire con rinnovato entusiasmo e con una visione chiara del futuro.

La stagione 2026/27 rappresenterà, a tutti gli effetti, un “anno zero”: un nuovo inizio sul quale costruire un progetto solido, fondato sulla programmazione, sul lavoro quotidiano e sulla continua crescita del settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello del progetto.

La Società ripone piena fiducia in tutte le proprie atlete, convinta che, attraverso impegno, sacrificio e senso di appartenenza, sarà possibile disputare un campionato ben diverso rispetto a quello passato.

“Questa non è solo una acquisizione – afferma Giacomo Tandurella – è un nuovo capitolo. Il voler confermare la Serie D è il frutto della determinazione mia e di tutta la dirigenza del Volley Gela. Crediamo profondamente nel potenziale, espresso e inespresso, del nostro settore giovanile. Il nostro impegno primario è e sarà sempre di dare concrete opportunità alle atlete di crescere, confrontarsi e ambire a palcoscenici regionali pur se giovanissime. Vogliamo essere nel territorio un trampolino di lancio vero, continuando a offrire spazi di qualità a chi si avvicina alla pallavolo con passione.”

La Società è già al lavoro da diversi giorni per la composizione del roster che affronterà il prossimo campionato di serie D.