Pallavolo, ‘esordio’ di Durigon da presidente della Lega Volley sul palco di Ponza d’Autore

(Adnkronos) – Il neo presidente riceve in regalo un pallone da volley dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario e improvvisa un palleggio prima della sua intervista alla rassegna ideata da Valentina Fontana e realizzata da Vis Factor.
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(Adnkronos) – Il neo presidente riceve in regalo un pallone da volley dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario e improvvisa un palleggio prima della sua intervista alla rassegna ideata da Valentina Fontana e realizzata da Vis Factor.