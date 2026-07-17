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Pallavolo, ‘esordio’ di Durigon da presidente della Lega Volley sul palco di Ponza d’Autore

AdnKronos

Pallavolo, ‘esordio’ di Durigon da presidente della Lega Volley sul palco di Ponza d’Autore

Ven, 17/07/2026 - 23:06

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(Adnkronos) – Il neo presidente riceve in regalo un pallone da volley dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario e improvvisa un palleggio prima della sua intervista alla rassegna ideata da Valentina Fontana e realizzata da Vis Factor. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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