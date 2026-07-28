Nissa FC Futsal, oltre trenta giovani allo stage: parte il progetto biancoscudato per la Serie D

Grande entusiasmo e un’importante risposta di partecipazione hanno caratterizzato il primo stage organizzato dalla Nissa FC Futsal in vista della stagione sportiva 2026/2027. Oltre trenta ragazzi hanno preso parte all’iniziativa, confermando il crescente interesse attorno al progetto biancoscudato che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie D. Lo stage è stato organizzato per individuare nuovi talenti da inserire nell’organico, ma anche per trasmettere ai partecipanti i valori che dovranno accompagnare il percorso della squadra: disciplina, spirito di sacrificio, senso di appartenenza e rispetto della maglia.

Presenti all’appuntamento il direttore sportivo Aldo Saetta, il direttore tecnico Carmelo Milazzo e il segretario organizzativo Michele Savoja. A rivolgere il saluto ai ragazzi è stato il Presidente Emerito della Nissa FC e responsabile del settore futsal, Arialdo Giammusso, che ha ribadito l’importanza di rappresentare una società storica come la Nissa anche nel calcio a cinque.

«Indossare questa maglia significa assumersi una responsabilità. Le regole vengono prima di tutto e soltanto attraverso sacrificio, impegno quotidiano e sudore si possono raggiungere risultati importanti. Vogliamo costruire un gruppo che sia prima di tutto una squadra, dentro e fuori dal campo», ha dichiarato Giammusso.

La formazione biancoscudata sarà guidata dall’allenatore Paride Puzzanghera, affiancato dal preparatore dei portieri Vincenzo Leonardi, mentre il ruolo di capitano sarà affidato all’esperto Michele Gambino, chiamato a trasmettere esperienza e leadership ai più giovani.

Lo stage rappresenta il primo tassello di un progetto che punta a valorizzare i talenti del territorio e a costruire una squadra competitiva, capace di crescere nel tempo mantenendo saldo il legame con i valori della Nissa FC.

L’elevata partecipazione registrata è un segnale incoraggiante e conferma come il progetto del futsal biancoscudato stia già suscitando interesse ed entusiasmo tra i giovani calciatori della provincia, ponendo basi solide per una stagione che si preannuncia ricca di aspettative.