Nato smentisce Conte: “La Russia è una minaccia per la sicurezza euro-atlantica”

(Adnkronos) – "La Russia rappresenta chiaramente una minaccia per la sicurezza euro-atlantica". Ad affermarlo a 'Il Foglio' è il colonnello Martin L. O’Donnell, il portavoce del generale americano Alexus G. Grynkewich, l'attuale Supreme Allied Commander Europe, il comandante più importante della Nato in Europa, commentando le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte che sosteneva che Grynkewich avesse affermato che la Russia non rappresentasse una minaccia per l’Europa. Nelle sue dichiarazioni al Financial Times, il generale Grynkewich ha spiegato che, secondo la sua valutazione, la Russia al momento non sta cercando uno scontro diretto con la Nato, perché è consapevole del nostro vantaggio. Ha, poi, sottolineato quanto sia importante che la Russia continui a comprendere che qualsiasi aggressione contro di noi sarebbe destinata al fallimento. Non c’è dunque alcun dubbio che la Russia rappresenti una minaccia: il punto decisivo è essere preparati ad affrontarla come Alleanza difensiva”. Sul Foglio, scrive il direttore Claudio Cerasa,"abbiamo raccontato il modo incredibile con cui il leader del M5s, Giuseppe Conte, per dimostrare l’indimostrabile, ovvero che la Russia non rappresenti alcuna minaccia per l’Europa, ha utilizzato, stravolgendole, le parole rilasciate al Financial Times dal generale americano Alexus G. Grynkewich. Secondo Conte, 'stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti, ma persino il comandante delle forze Nato ha detto al Financial Times che la Russia non rappresenta una minaccia per l’Europa'. Sul Foglio abbiamo spiegato che in verità il generale Grynkewich ha detto una cosa molto diversa, ha detto che grazie alla capacità di deterrenza della Nato, 'la Russia non sta cercando oggi uno scontro diretto con la Nato'. Ma siccome non possiamo pensare che un ex premier sia così irresponsabile da stravolgere le parole di un generale della Nato siamo andati direttamente alla fonte e abbiamo chiesto allo staff del generale Grynkewich, attuale Supreme Allied Commander Europe, il comandante più importante della Nato in Europa, se abbia ragione Conte oppure no". Interpellato dal Foglio a proposito delle dichiarazioni al Financial Times, il portavoce del generale, il colonnello Martin L. O’Donnell, ha quindi spiegato che "la Russia rappresenta chiaramente una minaccia per la sicurezza euro-atlantica, come i leader alleati hanno appena ribadito ancora una volta ad Ankara". "Alle sciocchezze di Conte – scrive Cerasa-, ha risposto dal suo campo base anche la Nato. Resta solo da capire se, dal campo largo, qualche altro generale avrà il coraggio di replicare e di inchiodare Conte alla sua propaganda e alle sue falsità".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)