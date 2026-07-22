Mussomeli. Il 2 agosto al Parco Urbano c’è “Rita da Cascia, il Musical” a cura dell’associazione “Gli Eclettici”

MUSSOMELI. Domenica 02 Agosto, ore 21:30, presso il Parco Urbano Salvatore Genco, a Mussomeli, il Comune di Mussomeli e la Pro loco di Mussomeli portano in scena uno spettacolo sulla vita della Santa dei casi impossibili.

L’evento teatrale “Rita da Cascia il Musical”, portato in scena da Gli Eclettici Associazione Spettacoli APS-ET racconta la vita straordinaria di Rita, una donna dal cuore dolce e dall’animo determinato, che ha saputo incarnare i valori del perdono, dell’amore e della speranza. La regia di Rosario Primavera propone una visione romanzata della vita della Santa, pur mantenendo fedeltà storica alla vicenda originale, attraverso un sapiente uso di luci, colori, coreografie, musiche e canzoni originali, lo spettacolo trasporta il pubblico nel mondo di Rita, facendo rivivere le tappe fondamentali della sua esistenza con immaginazione e sensibilità artistica.

Sul palcoscenico si alternano 40 artisti tra cantanti, attori e ballerini, supportati da un team di 8 tecnici che lavorano dietro le quinte. Uno spettacolo che mira a diffondere il messaggio universale che Santa Rita, nota come la “Santa dei casi impossibili”, ha lasciato alle generazioni future.

Lo spettacolo è il frutto di un progetto nato dal cuore di otto amici, uniti da un legame profondo, come segno di gratitudine per una grazia ricevuta, sposato e condiviso da tutti i soci con la speranza, un giorno, di poter portare in scena il musical al cospetto della Santa dei casi impossibili, sogno che si è concretizzato proprio a Cascia a Luglio 2025, sul sagrato della Basilica, ai piedi dell’amata Santa.