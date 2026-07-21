Motori. Conto alla rovescia per il 4° Slalom Città di Montemaggiore Belsito in programma il 25 e 26 luglio

Conto alla rovescia impostato ormai da alcune ore in vista del 4° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito, nuova sfida tra i birilli in Sicilia ospite nella cittadina collinare ad una settantina di chilometri da Palermo, in calendario nel weekend compreso tra sabato 25 e domenica 26 luglio. La kermesse assegnerà punti importanti per la Coppa Slalom AciSport 5a zona (quinta prova stagionale), per il Campionato siciliano AciSport di specialità (dodicesima tappa) e per lo Challenge degli Emiri (qui alla seconda prova per il 2026), ancora in memoria del compianto pilota Giovanni Buttacavoli.

Una cinquantina, sinora, gli iscritti alla gara concepita e promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing, con al timone il presidente Giuseppe Bonanno, in stretta sinergia con una ‘cordata’ di promotori locali, rappresentata dalla Belsitana Racing, cara al presidente-pilota Roberto Catalano. Le adesioni sono tuttavia ancora possibili, sino allo scoccare delle 12.00 antimeridiane di mercoledì 22 luglio. Vige pertanto sano ottimismo, in seno al Comitato organizzatore, sulla presenza di altri specialisti isolani pronti a confrontarsi nelle varie classi sui quasi 2,8 km del severo tracciato montemaggiorese.

A coadiuvare nella parte logistica la Misilmeri Racing e la Belsitana Racing è ancora una volta l’Amministrazione comunale di Montemaggiore Belsito, coordinata dal sindaco Cosimo Gullo, mentre a fornire il giusto patrocinio all’evento sono altresì la Regione Siciliana, l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e la Città Metropolitana di Palermo, con l’indispensabile contributo di numerose aziende private sponsor dell’evento.

“Ci preme rivolgere un ringraziamento particolare – tiene a specificare Giuseppe Bonanno, presidente della Misilmeri Racing – all’Amministrazione comunale di Montemaggiore Belsito, in modo particolare all’assessore Antonio Castiglia, per la collaborazione e l’attenzione dimostrata in queste settimane di preparazione alla gara e per essere ancora una volta al nostro fianco per rendere questo evento ancora più unico”. “Come già svelato in precedenza – conclude Bonanno – abbiamo insieme apportato piccole modifiche al percorso rispetto alle precedenti edizioni (le “birillate” sono passate ora da 12 a 14, ndr.). Interventi studiati per migliorare in modo ulteriore la sicurezza per concorrenti e pubblico”.

Il 4° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito sarà anche quest’anno consacrato ad un doppio Memorial, in ricordo di “Pino Guccione” (indimenticato assessore comunale, scomparso precocemente nel 2022, al quale si deve la fondazione dell’Asab, l’Associazione sportiva automobilistica belsitana) e di “Antonio Mesi”, sindaco di Montemaggiore Belsito, a sua volta scomparso nel dicembre 2024.

L’aspetto agonistico non sarà tuttavia l’unico filo conduttore del weekend dedicato al Città di Montemaggiore. Allo scopo di ampliare la portata dell’evento, Misilmeri Racing e Belsitana Racing hanno pensato di vivacizzare ulteriormente la serata del sabato, con un evento nell’evento: “Aspettando lo slalom”. I particolari sono però ancora top secret, verranno svelati solo più avanti. Certamente è previsto uno spettacolo musicale, di contorno ad una spaghettata per partecipanti ed intervenuti.

Dando uno sguardo alle pre-iscrizioni già pervenute sui tavoli degli organizzatori, sono confermate le presenze a Montemaggiore dei veterani Nino Di Matteo (di Sciacca, due vittorie, quest’anno e diversi podi), con la Gloria

C8F Evo Suzuki iscritta dalla RO Racing e Nicolò Incammisa (di Custonaci TP, con la fedele Radical SR4 Suzuki con i colori della Trapani Corse). Pronti ad inserirsi nella lotta al vertice anche il misilmerese Riccardo Cerniglia (con la Bogani Suzuki “griffata” Misilmeri Racing), l’altro agrigentino di Sciacca Salvatore Catanzaro (fresco vincitore a Sant’Angelo Muxaro), su Gloria B5 Evo Suzuki della Trapani Corse ed il kartista marsalese Francesco Bigione (nome nuovo degli slalom isolani, diversi podi sinora, al volante dell’agile Gloria B5 Evo Suzuki, per la RO Racing). Da attenzionare inoltre l’altro saccense Angelo Cucchiara (Bulla Sport, Trapani Corse) e il ragusano Massimiliano Ciarcià, su Elia Avrio ST09 Suzuki, Catania Corse.

Per quanto concerne invece la classifica assoluta provvisoria dello Challenge degli Emiri dopo la 1a tappa (lo Slalom Internazionale dei Marmi Città di Custonaci, al comando tra le Moderne spicca lo specialista trapanese (è di Buseto Palizzolo) Giuseppe Virgilio (20 punti, su Radical SR4 Suzuki, Trapani Corse), mentre in campo femminile è leader la già tre volte campionessa italiana Slalom Angelica Giamboi (13,5 punti, al volante della sua fidata Fiat X1/9 Coupé Dallara). Tra le Autostoriche, comanda tra gli Emiri il trapanese (di Castelluzzo) Fabio Cardella, con la Peugeot 106 Rallye, 18 punti; tra le Scuderie, infine, sul podio più alto è attestata ancora la Trapani Corse, presieduta dal “veterano” Nicolò Incammisa.

Il 4° Slalom Città di Montemaggiore Belsito entrerà nel vivo sabato 25 luglio, con le operazioni preliminari per i concorrenti, in programma al Centro accrediti predisposto dalle 15.00 alle 18.30 nei locali comunali di piazza Roma, nel “salotto buono” di Montemaggiore Belsito e, per le vetture, nella stessa centrale piazza Roma, dalle 15.15 alle 19.00.

Il percorso di gara, come detto, ha subìto lievi modifiche. Della lunghezza pari a 2,750 km (50 metri in meno, rispetto allo scorso anno), è articolato lungo una sezione della strada provinciale nr.7 “Montemaggiore Belsito-Alia”, dal km 10+000 al km 12+750. Lo start è ubicato nella parte finale della via Maria degli Angeli, pressoché alla periferia del paese, nei pressi dell’intersezione con la via Lucio Drago, arteria dove sarà posizionato il paddock. Saranno inoltre 14 le postazioni di rallentamento con birilli, mentre il parco chiuso è stato individuato 200 metri dopo la linea d’arrivo.

Il semaforo verde per la sfida al cronometro si accenderà domenica 26 luglio, alle 9.00, con il coordinamento dell’esperto direttore di gara potentino Carmine Capezzera e la ricognizione obbligatoria del tracciato da parte di tutti i concorrenti, cui seguiranno tre manche cronometrate, utili a determinare le classifiche complessive finali. A coadiuvare l’opera del direttore di gara e di tutto il Comitato organizzatore sarà inoltre il forte pilota termitano Ninni Rotolo, in qualità di Supervisore AciSport. La premiazione dei vincitori si terrà inoltre entro 30 minuti dall’apertura del parco chiuso ancora nella centrale piazza Roma, “cuore pulsante” di Montemaggiore Belsito.