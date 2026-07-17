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Meloni “Tolleranza zero per chi vuole trasformare le piazze in zone franche”

Redazione

Meloni “Tolleranza zero per chi vuole trasformare le piazze in zone franche”

Ven, 17/07/2026 - 21:01

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ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho salutato gli agenti impiegati nelle operazioni straordinarie di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano. Il messaggio è chiaro: tolleranza zero. Verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare le nostre piazze in zone franche. Lo Stato non si volta dall’altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perchè chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà”. Così sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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