La The Ballet Studio incanta il Teatro Rosso di San Secondo: il “Super Bowl” della danza conquista Caltanissetta

Un teatro gremito, un pubblico partecipe e una serata capace di trasformarsi in una vera festa della danza. È calato così il sipario sull’anno accademico 2025/2026 de La The Ballet Studio, che sabato 12 luglio ha portato in scena al Teatro Rosso di San Secondo uno spettacolo dal titolo Super Bowl, ispirato alla grande finale del campionato più celebre al mondo e reinterpretato come un evento dedicato interamente alla danza.



La scuola, guidata dalla direttrice artistica e insegnante Annalisa Locicero, ha proposto uno show ricco di energia e qualità tecnica, nel quale le allieve si sono alternate sul palcoscenico con coreografie di contemporaneo, hip hop, commercial e heels, mettendo in mostra il percorso di crescita compiuto durante l’anno. Ogni esibizione ha raccontato una storia fatta di impegno, studio, personalità ed espressività, conquistando il pubblico con performance curate nei minimi dettagli.

Il sold out registrato al Teatro Rosso di San Secondo è stato accompagnato da continui applausi e da un entusiasmo che ha premiato il lavoro svolto negli ultimi mesi. Un riconoscimento importante per le allieve e per tutto lo staff della scuola, che ha visto ripagati sacrifici, prove e dedizione.



Visibilmente emozionata al termine dello spettacolo, Annalisa Locicero ha voluto condividere la propria soddisfazione: «Vedere il Teatro Rosso di San Secondo così pieno e le ragazze dare il massimo è la soddisfazione più grande. Questo è il risultato di passione, disciplina e tanto lavoro di squadra.»

Con Super Bowl, La The Ballet Studio conferma il proprio ruolo tra le realtà più dinamiche della danza a Caltanissetta, continuando a coniugare formazione artistica, crescita delle allieve e spettacoli di qualità, capaci di coinvolgere ed emozionare il pubblico.