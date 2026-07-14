La Nissa punta su un altro giovane di prospettiva: preso il Nazionale Under 19 moldavo Danil Dimitrișin

Altro giovane di prospettiva per la Nissa. Si tratta di Danil Dimitrișin, esterno sinistro classe 2007, abilmente scoperto dal ds Lorenzo Giovannone. Un giocatore che è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico moldavo. Nato il 5 maggio 2007, Dimitrișin, possiede anche il passaporto rumeno. Mancino naturale, è un calciatore moderno, capace di percorrere l’intera corsia di sinistra con intensità e qualità. Può essere impiegato sia nel ruolo di terzino sinistro sia come esterno di centrocampo, distinguendosi per corsa, duttilità tattica e ottime qualità tecniche.

Il suo percorso calcistico è già di assoluto livello. Dopo gli inizi nel settore giovanile del Radu Rebeja, in Moldavia, è approdato al Bologna, dove ha proseguito la propria crescita vestendo le maglie dell’Under 17, dell’Under 18 e della Primavera 1. Un cammino che gli ha consentito di confrontarsi con alcuni dei migliori talenti del calcio italiano. Nella scorsa stagione ha poi vissuto una nuova esperienza formativa per sei mesi con la Primavera 2 del Vicenza, in prestito sempre dal Bologna, continuando il proprio percorso di maturazione prima del rientro nel club rossoblù. Parallelamente, si è messo in evidenza anche in campo internazionale. Con la maglia della Nazionale della Moldavia ha infatti compiuto tutta la trafila delle selezioni giovanili, venendo convocato stabilmente dall’Under 15 fino all’Under 19 dove è attualmente titolare, confermando le proprie qualità anche in ambito europeo.

Con l’arrivo di Danil Dimitrișin, dunque, la Nissa si assicura un profilo giovane, internazionale e di prospettiva, già formato in uno dei migliori settori giovanili italiani e pronto a mettere entusiasmo, qualità e determinazione al servizio dei colori biancoscudati.