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La facciata di Palazzo Chigi si illumina di azzurro per Giornata Nazionale della Neurologia

AdnKronos

La facciata di Palazzo Chigi si illumina di azzurro per Giornata Nazionale della Neurologia

Mer, 22/07/2026 - 18:20

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(Adnkronos) – La Presidenza del Consiglio dei Ministri aderisce alla Giornata Nazionale della Neurologia, promossa dalla Società Italiana di Neurologia (SIN), a sostegno della campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla conoscenza delle patologie neurologiche. Per l’occasione la facciata principale di Palazzo Chigi nella giornata di mercoledì 22 luglio 2026, sarà illuminata di azzurro dalle ore 21:00 alle ore 23:59. 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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