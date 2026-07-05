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Italia. Tentato omicidio al bar sventato dai clienti, arrestato 55enne

Redazione

Italia. Tentato omicidio al bar sventato dai clienti, arrestato 55enne

Dom, 05/07/2026 - 17:51

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Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Lugo, nel ravennate, con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un 33enne gravemente ferito all’addome con un coltello di 28 centimetri all’esterno di un bar. I militari della locale Compagnia sono intervenuti sabato sera sul posto poco dopo le 23 sarebbe quando scoppiata un’accesa discussione fra i due culminata nell’aggressione fisica interrotta, senza più gravi conseguenze, solo dall’intervento di alcuni clienti del locale che hanno utilizzato delle sedie per frapporsi fra l’assalitore e il ferito e hanno prestato i primi soccorsi cercando di tamponare l’emorragia.

La vittima è stata portata in elicottero dal 118 all’ospedale Bufalini di Cesena. I militari del Radiomobile e della stazione di Lugo hanno individuato il 55enne a breve distanza dal luogo dei fatti, trovando anche l’arma, e lo hanno arrestato. E’ indagato dalla Procura di Ravenna che ne ha disposto il trasferimento in carcere

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