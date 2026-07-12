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Italia: gli rifiutano iscrizione a corso danza, spara a titolare palestra e si uccide

Redazione

Italia: gli rifiutano iscrizione a corso danza, spara a titolare palestra e si uccide

Dom, 12/07/2026 - 16:25

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Tragedia nel popolare quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari: un 52enne a cui ieri era stata rifiutata l’iscrizione a un corso di danza, al secondo rifiuto di questa mattina ha imbracciato un fucile e sparato contro il titolare della scuola di danza che è riuscita a schivare il lancio. L’uomo ha poi rivolto l’arma contro se stesso e si è ucciso. Indaga la polizia, che ha rilevato i segni degli spari sul portone d’ingresso della scuola ospitata al primo piano di una palazzina. 

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