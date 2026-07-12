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Italia. 15enne perseguitato per falsa accusa stupro, 5 coetanei indagati per stalking

Redazione

Italia. 15enne perseguitato per falsa accusa stupro, 5 coetanei indagati per stalking

Dom, 12/07/2026 - 17:14

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Una falsa accusa di violenza sessuale, poi smentita dalla stessa presunta vittima, avrebbe dato origine a una serie di minacce, aggressioni e atti intimidatori nei confronti di un ragazzo di 15 anni ad Arezzo. Per la vicenda cinque minorenni sono indagati dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze con l’accusa di atti persecutori, le indagini sono state condotte dalla squadra mobile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato dal Corriere di Arezzo, tutto sarebbe nato nel novembre 2025 dopo una festa al parco del Prato, quando un semplice abbraccio tra il giovane e una coetanea sarebbe stato trasformato, attraverso il passaparola ei social, nella falsa notizia di una violenza sessuale. Da quel momento il 15enne sarebbe stato bersagliato da insulti e minacce su WhatsApp e Instagram e avrebbe subito anche episodi di aggressione e intimidazione davanti alla scuola e in centro. La ragazza indicata come presunta vittima ha successivamente smentito qualsiasi violenza o molestia, ma le persecuzioni sarebbero proseguite. L’inchiesta si è conclusa con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini nei confronti dei cinque indagati.

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