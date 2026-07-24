Incontro delegazione sindaci Provincia di Caltanissetta e l’Assessore alla Sanità Marcello Caruso. Situazione pediatra Ospedale Mussomeli

MUSSOMELI – Anche il sindaco di Mussomeli Gianluca Nigrelli, ieri mattina, ha partecipato all’incontro tra la delegazione dei Sindaci della Provincia di Caltanissetta e l’Assessore alla Sanità Marcello Caruso, organizzato al fine di segnalare le tante carenze presenti nella struttura sanitaria provinciale. “Nessuna strumentalizzazione, nessun allarmismo” – scrive il primo cittadino in una sua nota. “Dietro incontri come questo c’è solo ed esclusivamente il dovere di ogni amministratore di rappresentare nelle competenti sedi le istanze del proprio territorio; il fatto che Sindaci di ogni parte della provincia e di ogni colore politico hanno sentito la necessità di segnalare all’Assessore delle mancanze vuol dire che qualche (più di qualche) problema purtroppo c’è ed è assolutamente necessario intervenire. Per quel che mi riguarda – continua ancora il sindaco Nigtrelli – ho potuto ribadire le difficoltà registrate dai cittadini a Mussomeli e che sono state già a suo tempo segnalate dalla precedente amministrazione, guidata da Giuseppe Catania”. “Queste difficoltà sono tamponate solo in parte grazie allo stoico sforzo dei medici ed infermieri in servizio, ma non possiamo pretendere un perenne sacrificio di questi operatori, sono necessari interventi strutturali. Questo abbiamo chiesto oggi all’Assessore alla Sanità. L’Assessore Caruso ha illustrato alcune delle misure che sono già in cantiere e che mirano a colmare le ben conosciute carenze di personale”. “E’ stato inoltre concordato -prosegue il sindaco Nigrelli – un nuovo incontro al quale sarà chiamata a partecipare la Direzione Generale dell’A.S.P. di Caltanissetta, così da potere intraprendere un percorso di confronto collaborativo tra istituzioni, con l’unico comune obiettivo di dare ai cittadini un servizio sanitario dignitoso. L’incontro di oggi è stato anche l’occasione per approfondire la vicenda del Pediatra di libera scelta per Mussomeli. La prima importante notizia è che l’ASP di Caltanissetta ha pubblicato un avviso straordinario per l’acquisizione di disponibilità al conferimento di un incarico provvisorio e quindi, con molta probabilità, già la settimana prossima avremo un nuovo dottore regolarmente in servizio a Mussomeli. Il servizio attualmente viene coperto attraverso degli incarichi di natura temporanea perché le procedure per l’assegnazione di incarichi di pediatria di libera scelta sono gestite a livello regionale e sono ancora in corso. Infatti con D.D.G. nr. 683/2026 del 03.06.2026 sono stati individuati gli ambiti carenti di pediatria di libera scelta — tra i quali 1 posto riguardante Mussomeli — e i medici aventi titolo sono stati invitati a presentare domanda per la copertura degli ambiti. E’ stata quindi formata una graduatoria unica regionale e siamo in attesa che uno dei medici, mano a mano convocati dall’Assessorato in ordine di posizionamento, scelga l’ambito di Mussomeli. Per quelli che sono i tempi burocratici di questa procedura è realistico ritenere che la nomina definitiva e la presa di servizio del nuovo Pediatra di libera scelta che sostituirà stabilmente la dottoressa Muscia si concretizzerà tra qualche mese”.