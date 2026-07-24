Caltanissetta, Fratelli d’Italia ricorda Alessandro Marchi: “Ha sacrificato la propria vita per proteggere quella degli altri”

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa di Alessandro Marchi, il caporeparto del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, deceduto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato a San Cataldo. Tra gli interventi delle ultime ore anche quello di Fratelli d’Italia Caltanissetta, che, attraverso una nota firmata dal coordinatore cittadino Vincenzo Lo Muto, ha espresso vicinanza alla famiglia, ai colleghi e all’intero Corpo dei Vigili del Fuoco.

Nel messaggio, Fratelli d’Italia ricorda come Alessandro Marchi abbia perso la vita mentre stava svolgendo il proprio dovere, affrontando l’incendio “con il coraggio, la professionalità e lo spirito di servizio che da sempre contraddistinguono i Vigili del Fuoco”. Il partito sottolinea inoltre che il vigile del fuoco ha scelto, fino all’ultimo istante, di mettere la sicurezza degli altri davanti alla propria, testimoniando con il suo estremo sacrificio il valore più alto del servizio alla comunità.

La nota evidenzia anche come Caltanissetta perda “un servitore dello Stato, un uomo che ha onorato la propria uniforme con dedizione e senso del dovere”, aggiungendo che il suo esempio resterà vivo nella memoria della comunità.

Fratelli d’Italia conclude rivolgendo le più sentite condoglianze alla famiglia di Alessandro Marchi, ai suoi colleghi e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rinnovando sentimenti di vicinanza in questo momento di profondo dolore.