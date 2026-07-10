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Il tecnico Angelo Gaccione torna ad allenare il Real Gela

Redazione 1

Il tecnico Angelo Gaccione torna ad allenare il Real Gela

Ven, 10/07/2026 - 14:36

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Angelo Gaccione è il nuovo allenatore dell’ASD Real Gela. Per lui si tratta di un ritorno a casa parecchio gradito, dal momento che il tecnico ha allenato il Real Gela nel campionato di Seconda Categoria, lasciando un ottimo ricordo per professionalità, competenza e dedizione.

Il suo percorso parla da sé, con importanti esperienze da calciatore, tra cui numerose presenze in Lega Pro, e da allenatore in categorie di rilievo come la Promozione.

La società ha espresso compiacimento per il suo ritorno sottolineando che la sua esperienza e le sue qualità sapranno dare un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi stagionali della società gelese.

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