Il pilota nisseno Giuseppe Di Falco sfiora il titolo siciliano: sul podio nell’ultima prova del Campionato Malossi

Si è conclusa con un risultato di grande prestigio la stagione agonistica del pilota nisseno Giuseppe Di Falco, portacolori del Vespa Club Caltanissetta, tra i protagonisti del Campionato Malossi 2026 – Girone Sicilia, che domenica scorsa ha vissuto il suo epilogo all’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto.

Alla guida dello scooter del team BSC Moto, Di Falco ha confermato il valore dimostrato nel corso dell’intera stagione, conquistando il terzo gradino del podio nell’ultima prova del campionato. Un risultato costruito già in qualifica, dove aveva ottenuto la terza casella dello schieramento di partenza nella categoria Trofeo ScooterMatic, e consolidato con una gara intelligente e determinata che ha visto il podio interamente occupato dai piloti del team BSC Moto.



Grazie a questo piazzamento, il pilota nisseno ha chiuso il Campionato Malossi – Girone Sicilia al secondo posto della classifica generale, sfiorando il titolo di campione siciliano e confermandosi tra i principali protagonisti della stagione 2026.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Vespa Club Caltanissetta, Gioacchino Vincitore, che ha voluto congratularsi con Di Falco per il brillante percorso agonistico.

«Giuseppe Di Falco ha disputato una stagione straordinaria, distinguendosi per talento, determinazione e passione. Concludere il Campionato Malossi al secondo posto assoluto, sfiorando il titolo siciliano, rappresenta un risultato di assoluto prestigio che rende orgoglioso il Vespa Club Caltanissetta e tutto il movimento motociclistico nisseno. A lui rivolgo le mie più sincere congratulazioni per quanto è riuscito a conquistare in pista», dichiara Gioacchino Vincitore.



Il Campionato Malossi si chiude così con un bilancio estremamente positivo per Giuseppe Di Falco, autore di una stagione vissuta sempre ai vertici della classifica e capace di portare in alto i colori del Vespa Club Caltanissetta. Un risultato che premia il lavoro svolto in pista, il sostegno del team BSC Moto e la dedizione con cui il pilota ha affrontato ogni appuntamento del calendario, lasciando già intravedere nuove ambizioni in vista della prossima stagione agonistica.