Famiglia nel bosco, Pillon: “Presto costruzione della nuova casetta, tribunale accolga istanze familiari”

(Adnkronos) – Sul caso della 'famiglia nel bosco', domani scade il termine per il deposito delle memorie di parte. Il tribunale sarà chiamato poi a decidere sulla corposa istanza di rientro dei minori in famiglia depositata lo scorso 25 giugno. "La memoria della difesa sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze", conferma l'avvocato Simone Pillon, che assiste Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. "Nelle more è intervenuta un'altra importante notizia – continua -, il Comune di Palmoli ha comunicato venerdì scorso il rilascio in via definitiva del permesso a costruire, e dunque i lavori di costruzione della nuova casetta sulla proprietà della 'Famiglia nel bosco' potranno iniziare già nei prossimi giorni. Confidiamo che il Tribunale per i Minorenni apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari".

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