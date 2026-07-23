Caltanissetta, morte Vigile del Fuoco: il cordoglio di Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco Alessandro Marchì, morto mentre era impegnato a proteggere il territorio e la comunità dalle fiamme nel Nisseno. “Alla sua famiglia, ai colleghi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a tutti i suoi cari – dice Schifani- rivolgo la mia più sincera vicinanza. Auguro una pronta guarigione al vigile del fuoco rimasto coinvolto nello stesso intervento. Questa tragedia ci ricorda, ancora una volta, il valore, il coraggio e lo spirito di servizio di donne e uomini che ogni giorno affrontano rischi enormi per la sicurezza di tutti noi. La Sicilia è loro profondamente riconoscente”. (Dire)