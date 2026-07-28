Due gemelli di 14 anni sequestrati e seviziati, banda di minorenni identificata

(Adnkronos) – Sarebbero stati quasi tutti identificati dai carabinieri e denunciati alla Procura dei minorenni di Venezia i dieci componenti del branco che giovedì scorso hanno sequestrato e seviziato due gemelli di 14 anni della zona di Conegliano (Treviso), rei di aver fatto la spia col sagrestano su chi avesse imbrattato il portone della chiesa. Come anticipato dal Gazzettino, i due fratelli gemelli giovedì scorso erano stati attirati con l’inganno fuori casa e poi portati in un campo di soia è là sequestrati, denudati e umiliati con varie sevizie per quattro ore. Nel branco, composto da nove minorenni di circa 14 anni, ci sarebbe anche un maggiorenne che avrebbe minacciato i due fratelli di inseguirli in auto se fossero scappati dalla ‘punizione’. Il branco prima ha attirato in trappola un gemello e poi il secondo. Oltre alle sevizie, il primo dei gemelli è stato anche rapinato del cellulare e di 20 euro. Il giorno dopo i genitori dei gemelli hanno sporto denuncia ai carabinieri, consegnando ai militari anche un video diffuso in una chat. Il video è stato probabilmente girato da uno dei ragazzini che assisteva passivamente alle sevizie ma senza intervenire. Nel video si vede uno dei gemelli, parzialmente denudato e spinto a forza sotto il getto dell'impianto di irrigazione della soia tra urla, insulti e bestemmie. Le ipotesi di accusa formulate nei confronti dei minorenni, tutti italiani, sono di violenza privata, rapina e percosse.

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