Doppio colpo di prospettiva in casa Nissa: presi i difensori Massei (2008) e Del Miglio (2007)

La NISSA F.C. continua a investire sui giocatori di prospettiva lo fa con i fatti concreti. E’ di queste ultime ore l’annuncio ufficiale legato all’arrivo di due giovani quanto promettentissimi giocatori: il primo classe 2008, il secondo classe 2007, entrambi difensori.

Mirko Del Miglio (2007)

Nel dettaglio la società biancoscudata, tramite il ds Lorenzo Giovannone, ha annunciato l’arrivo di Gabriele Massei, difensore classe 2008, profilo di grande prospettiva individuato dal club per il proprio progetto tecnico. Un’altra operazione che testimonia la linea tracciata dalla società e dal direttore Lorenzo Giovannone, sempre attento alla ricerca di giovani calciatori di talento, affidabili e con importanti margini di crescita. Un lavoro costante di scouting che permette alla Nissa di arricchire il proprio organico con ragazzi dalle qualità tecniche e caratteriali in linea con le ambizioni del club.

Nato il 9 aprile 2008, Massei è un difensore duttile, capace di ricoprire il ruolo di terzino destro e, all’occorrenza, quello di difensore centrale. Dotato di buona struttura fisica, attenzione tattica e capacità di adattamento, rappresenta uno dei giovani profili più interessanti del panorama siciliano. Cresciuto nel Palermo Calcio, è poi arrivato all’Athletic Club Palermo partecipando anche alla prestigiosa Viareggio Cup, competizione internazionale che rappresenta una importante vetrina per i migliori talenti emergenti. Il curriculum di Massei racconta un percorso in continua evoluzione: nella stagione 2024/2025 veste inizialmente la maglia del Palermo Under 17, prima di trasferirsi al Südtirol Under 17 nel gennaio 2025. Successivamente passa all’Athletic Club Palermo, dove nella stagione 2025/2026 vive anche l’esperienza in prestito al Misilmeri, prima del rientro nel settore giovanile dell’Athletic Club.

Il secondo giovane difensore è Mirko Delmiglio, classe 2007, uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Ancora una volta il direttore Lorenzo Giovannone conferma le proprie qualità nella costruzione di una squadra che guarda al presente senza perdere di vista il futuro, individuando sul mercato giovani di talento, affidabili e con importanti margini di crescita.

Nato il 2 luglio 2007, alto 181 centimetri, Delmiglio è un difensore centrale moderno, dotato di personalità, senso della posizione e buone qualità tecniche. Cresciuto nel settore giovanile del Piacenza Calcio, ha completato tutto il percorso di formazione nel vivaio biancorosso, distinguendosi nelle formazioni Allievi Elite, Allievi Nazionali Under 17 e successivamente nella Primavera.

Le sue qualità gli hanno permesso di conquistare anche diverse convocazioni con la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17, ulteriore attestato del valore espresso durante il proprio percorso di crescita. Nella stagione 2025/2026 ha vissuto la sua prima esperienza nel calcio dei grandi con la maglia della Gelbison, in Serie D, trasferendosi in prestito dal Piacenza per proseguire il proprio percorso di maturazione.

Il suo percorso racconta di una crescita costante: dopo gli anni nel settore giovanile del Piacenza, il passaggio alla formazione Primavera nella stagione 2023/2024, l’inserimento nella prima squadra nel 2024/2025 e, nella stagione successiva, il prestito alla Gelbison prima del rientro al Piacenza.