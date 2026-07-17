Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove dimesso dal Niguarda Milano

(Adnkronos) – E' stato dimesso questa mattina dall'ospedale Niguarda di Milano il 16 enne Leonardo Bove, tra i feriti dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Lo confermano fonti ospedaliere. Lo studente del liceo Virgilio di Milano è stato uno degli ultimi 2 ragazzi ad arrivare a Niguarda da Zurigo. Era fra i più gravi, con ustioni su quasi il 50% del corpo. A Niguarda resta ancora ricoverata Francesca Noto, 16 anni, anche lei tra i 4 studenti del Virgilio rimasti coinvolti nell'incendio. Leonardo rientra a casa, ma tornerà in ospedale per proseguire le cure. Controlli e interventi continuano anche per i ragazzi dimessi, precisano dall'ospedale, e proseguiranno anche in estate.

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