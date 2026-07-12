Conservatorio Bellini di Caltanissetta, il Consiglio di Amministrazione rassicura studenti e famiglie: «Attività regolari e piena continuità didattica»

In seguito alle recenti notizie relative alle dimissioni degli organi accademici del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e al conseguente intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione interviene con una nota ufficiale per rassicurare studenti, famiglie e territorio. Il presidente del Conservatorio, architetto Andrea Cristiano Maria Milazzo, sottolinea come le attività didattiche e istituzionali siano proseguite regolarmente, confermando il pieno impegno dell’ente nel garantire la continuità del servizio di Alta Formazione.

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta rende noto che il presente comunicato è finalizzato a rassicurare l’utenza, gli studenti, le famiglie e gli attori istituzionali del territorio in merito alle notizie diffuse nelle ultime settimane a seguito delle dimissioni intervenute negli organi accademici dell’Istituzione.



Il Consiglio precisa di avere mantenuto, fino all’adozione dei provvedimenti ministeriali, il più rigoroso riserbo istituzionale, pur in presenza di ricostruzioni che avrebbero potuto giustificare un intervento pubblico. – dichiara il presidente del Conservatorio, Andrea Cristiano Maria Milazzo – una scelta dettata esclusivamente dal rispetto delle procedure e dei rapporti istituzionali con il Ministero dell’Università e della Ricerca.

A seguito dei provvedimenti adottati dal Ministero, il Consiglio di Amministrazione evidenzia di avere continuato a operare, con il supporto delle strutture didattiche, del personale docente e tecnico-amministrativo e della componente studentesca presente nell’organo, nel pieno rispetto dell’ordinamento vigente, garantendo senza interruzioni la continuità del servizio di Alta Formazione e mantenendo un costante raccordo informativo con il MUR e con le Autorità competenti.



Nonostante un periodo particolarmente delicato, caratterizzato dagli esami, dalle sessioni di laurea e dalla valutazione ANVUR, tutte le attività istituzionali si sono svolte regolarmente. – prosegue il presidente Milazzo – Il Consiglio aveva inoltre tempestivamente segnalato al Ministero le criticità relative al funzionamento degli organi accademici, connesse alle procedure di reclutamento del personale docente, adottando ogni iniziativa consentita nell’ambito delle proprie competenze per assicurare il corretto funzionamento dell’Istituzione. Non avendo tali iniziative prodotto gli effetti auspicati, è stato richiesto l’intervento dell’Amministrazione ministeriale.

Il Consiglio di Amministrazione prende quindi atto della nomina del professor Mauro Visconti quale Commissario con funzioni sostitutive del Direttore e del Consiglio Accademico ed esprime apprezzamento al Ministro dell’Università e della Ricerca, senatrice Anna Maria Bernini, per la tempestività dell’intervento, rivolgendo al Commissario un cordiale benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro.



Infine, il Consiglio ribadisce che, non essendo interessato dal provvedimento di commissariamento, continuerà a esercitare con imparzialità e terzietà le proprie funzioni di indirizzo e controllo, operando in raccordo con il Ministero, con il Commissario e con le Autorità competenti, esclusivamente nell’interesse dell’Istituzione e degli studenti. – conclude il presidente Andrea Cristiano Maria Milazzo – con l’obiettivo di garantire stabilità, continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività del Conservatorio.