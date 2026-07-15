Colpo di mercato per il Real Gela: preso l’attaccante Giuseppe Costarelli

Nuovo colpo di mercato per l’ASD Real Gela. La società gelese di Prima categoria che ha presentato istanza per essere ammessa nel campionato di Promozione, ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Costarelli, attaccante classe 2001, nuovo rinforzo per la stagione sportiva 2026/27.

Attaccante moderno, dotato di un grande senso della posizione e di ottime qualità nello sfondamento, Giuseppe è un giocatore capace di mettere costantemente in difficoltà le difese avversarie grazie alla sua determinazione e ai suoi movimenti senza palla.

Cresciuto nelle giovanili del Real Gela fino a calcare il campo in Serie D con il Gela Calcio, l’attaccante ha avuto modo di maturare un’esperienza che ha contribuito alla sua crescita umana e calcistica. E ora l’approdo al Real Gela per una stagione che spera possa dargli le stesse soddisfazioni avute con il Gela.