Case di riposo nel Nisseno: la protesta della FNP CISL Agrigento Caltanissetta Enna

«Le notizie emerse dall’inchiesta della Procura di Caltanissetta sulle condizioni in cui sarebbero stati costretti a vivere numerosi anziani ospiti di alcune strutture residenziali suscitano profonda indignazione e impongono una riflessione seria sulla tutela delle persone più fragili». Lo dichiara il segretario generale della FNP CISL Agrigento Caltanissetta Enna Rosolino Ricotta. «Se i fatti contestati dovessero trovare piena conferma, ci troveremmo di fronte a una gravissima violazione della dignità umana. Gli anziani hanno diritto a ricevere assistenza qualificata, cure adeguate, rispetto e sicurezza. È inaccettabile che chi vive una condizione di fragilità possa essere esposto a situazioni di degrado, incuria o abbandono.» La FNP CISL chiede che venga fatta rapidamente piena luce sulla vicenda, nel rispetto del lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, e sollecita un rafforzamento dei controlli su tutte le strutture socio-assistenziali e residenziali del territorio. «Occorre investire sulla qualità dell’assistenza, sulla formazione del personale, su organici adeguati e su un sistema di vigilanza continuo ed efficace. La tutela degli anziani deve rappresentare una priorità assoluta delle istituzioni. Non possiamo consentire che episodi di questo genere si ripetano.» La FNP CISL Agrigento Caltanissetta Enna rinnova la propria vicinanza agli anziani coinvolti e alle loro famiglie, ribadendo il proprio impegno affinché siano garantiti servizi sociosanitari improntati alla dignità della persona, alla trasparenza e alla qualità dell’assistenza.