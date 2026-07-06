Ciclone Harry, Tamajo: «In settimana gli ulteriori pagamenti dopo l’ampliamento della platea dei beneficiari»

«Partiranno già nel corso di questa settimana gli ulteriori pagamenti dei contributi destinati alle imprese danneggiate dal ciclone Harry, una volta conclusa l’istruttoria delle istanze presentate nell’ambito del secondo avviso». Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.«Una prima tranche di ristori, pari a 20 milioni di euro, è stata già erogata. Successivamente – prosegue – il governo Schifani ha incrementato le risorse disponibili, portando il plafond complessivo a oltre 25 milioni di euro. Per ampliare la platea dei beneficiari, l’amministrazione regionale ha pubblicato un secondo avviso rivolto alle imprese che non avevano presentato domanda con il primo bando e ha consentito alle aziende con documentazione incompleta di integrare gli atti fino al 22 giugno scorso. Completate le verifiche necessarie sulle nuove istanze e sulle integrazioni pervenute – conclude l’assessore – si procederà ora all’erogazione delle somme spettanti ai beneficiari, così da garantire il sostegno alle imprese colpite dagli eventi calamitosi».