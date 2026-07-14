Caltanissetta. “È tutta colpa del sindaco”: il 20 luglio dialogo tra i già primi cittadini Roberto Gambino e Salvatore Messana

CALTANISSETTA. Un’occasione di confronto aperto, rispettoso e costruttivo sull’esperienza da primo cittadino del capoluogo nisseno, rivolta a tutta la cittadinanza e, in particolare, alle nuove generazioni. È questo lo spirito dell’incontro “È tutta colpa del sindaco”, organizzato dal podcast Tracce di Zolfo, in programma lunedì 20 luglio alle ore 18:30 al Tennis Club in viale Amedeo.

L’evento prende spunto dalla presentazione del volume “È tutta colpa del sindaco. Diario di cinque anni di sindacatura”, scritto dall’ex sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, che dialogherà con Salvatore Messana, anch’egli ex sindaco della città. A moderare l’incontro sarà Alberto Stella.

Partendo dall’esperienza raccontata nel libro, il confronto offrirà l’opportunità di riflettere sul significato dell’amministrare una comunità, sulle difficoltà e sulle responsabilità di chi ricopre il ruolo di sindaco, ma anche sulle prospettive future di Caltanissetta. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire un dialogo civile e costruttivo, capace di coinvolgere i cittadini e di avvicinare soprattutto i giovani alla partecipazione e alla vita pubblica.

L’incontro sarà a ingresso libero e gratuito. Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile acquistare una copia del libro grazie alla presenza di uno stand della libreria Ubik Caltanissetta.