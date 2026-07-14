(Adnkronos) – Avvicendamento alla guida del Coro del Teatro La Fenice di Venezia: il sovrintendente Nicola Colabianchi saluta Alfonso Caiani e accoglie la maestra Elena Pierini. Colabianchi ha presentato nei giorni scorsi ufficialmente agli artisti del Coro la nuova guida della compagine vocale, che a partire da inizio settembre sarà affidata a Pierini. L’avvicendamento, spiega una nota del Teatro, "segna un momento di profonda gratitudine e di nuovi stimoli artistici per la Fondazione". Il sovrintendente ha voluto, infatti, esprimere "un sentito e accorato ringraziamento ad Alfonso Caiani per l’eccellente lavoro svolto nel corso del suo mandato, svolto in prima battuta dal 2008-2009 e poi dal 2021 a oggi". Sotto la sua guida attenta, appassionata e di altissimo profilo professionale, il Coro del Teatro La Fenice ha confermato e accresciuto il proprio prestigio, affrontando con straordinaria qualità i repertori più complessi. Basti citare i Carmina burana di Carl Orff, eseguiti in Piazza San Marco sotto la direzione di Fabio Luisi, nell’estate del 2022; oppure Otello di Verdi, inaugurazione della Stagione 2024-2025, diretto da Myung-Whun Chung, uno dei titoli più esigenti del repertorio verdiano; e ancora Wozzeck di Alban Berg (2025), sotto la direzione di Markus Stenz, tra le altre importanti produzioni. Sotto la preparazione di Alfonso Caiani, il Coro ha consolidato una presenza stabile anche fuori sede, partecipando a produzioni sinfoniche e operistiche di alto profilo in Italia e all'estero. Al Maestro Caiani va il più caloroso augurio per la sua nuova e prestigiosa avventura professionale presso la Fondazione Petruzzelli di Bari, dove sarà impegnato con un contratto quadriennale. Contestualmente, il Teatro dà il benvenuto alla maestra del Coro Elena Pierini. Già stimata per la sua solida esperienza internazionale e la sua profonda sensibilità interpretativa. Musicista e direttrice di coro, nata a Firenze, si è formata in pianoforte, percussioni e canto, collaborando fin dagli esordi con alcuni dei più importanti direttori d'orchestra e teatri italiani. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti e il conseguimento del Master in Direzione Corale, ha sviluppato una prestigiosa carriera internazionale come direttrice di coro, maestro collaboratore e direttrice d'orchestra in Europa e negli Usa, lavorando in importanti istituzioni liriche e sinfoniche. Dal 2018 è Direttrice del Coro del Landestheater Linz; nel 2024 è stata invitata al Teatro Lirico di Cagliari e nel 2025 all’Oper Leipzig, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama operistico internazionale. "Salutare un professionista come Alfonso Caiani è un atto di profonda gratitudine per quanto ha saputo dare alla nostra istituzione e ai nostri artisti – ha dichiarato il sovrintendente Nicola Colabianchi –. Al contempo, è con viva emozione e fiducia che accogliamo la maestra Pierini. Siamo certi che la sua dedizione e il suo talento sapranno guidare il nostro straordinario Coro verso nuovi, esaltanti traguardi artistici, nel segno della continuità e dell'eccellenza che contraddistinguono la Fenice". Il primo appuntamento ufficiale che vedrà Elena Pierini alla testa del Coro del Teatro La Fenice sarà la produzione di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, in scena al Teatro Malibran a partire dal 18 settembre. (di Paolo Martini)

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