Alla Sancataldese Marco Vicari è il nuovo social media manager

La Sancataldese accoglie nel proprio team Marco Vicari, nuovo Social Media Manager verdeamaranto. Sancataldese doc, 28 anni, Marco unisce creatività e strategia. Laureato in Disegno Industriale a Palermo e con un Master in Marketing & Transportation Design allo IAAD di Torino, è un esperto nei settori di grafica e performance marketing. Da oggi metterà le sue competenze al servizio del nostro club.

Nel contempo la società coglie l’occasione per ringraziare sentitamente Vincenzo Di Maria, Responsabile dell’area Comunicazione nelle ultime due stagioni, e Claudio Di Forti, che ha curato la parte grafica. A Vincenzo e Claudio va tutta la nostra gratitudine per l’impegno profuso e i migliori auguri per il futuro personale e professionale.