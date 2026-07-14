Alla Sancataldese Flavio Bellomo riconfermato segretario generale e nominato Club Manager

La Sancataldese ha annunciato la riconferma di Flavio Bellomo all’interno dell’organigramma verdeamaranto. Si tratta di un punto di riferimento fondamentale nel suo ruolo di Segretario Generale: un ruolo che la passata stagione ha assolto con professionalità, serietà e impegno.

In questa nuova annata Bellomo non solo manterrà il suo incarico, ma amplierà le sue responsabilità prendendo in carico anche l’importante ruolo di Club Manager. Ancora una volta, metterà la sua esperienza e le sue competenze al servizio del club verdeamaranto ai cui colori, per altro, è particolarmente legato.