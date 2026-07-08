Al via la nuova campagna abbonamento della Nissa: ecco i prezzi, le agevolazioni e le date per l’acquisto

La Nissa ha avviato la nuova campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/2027. L’abbonamento è valido per 15 gare casalinghe con posto assegnato (la società si riserva 2 giornate speciali). Dal 9 al 18 Luglio: Prelazione Vecchi Abbonati: Mantieni il tuo posto garantito alla tariffa più vantaggiosa.

Dal 20 al 25 Luglio: Nuovi Abbonati in Promo o vecchi abbonati che desiderano effettuare un cambio posto. Dal 27 Luglio al 29 Agosto: Vendita Libera a prezzo intero.

Curva Nord: Tariffe abbonamento: Prelazione €65 | Promo €75 | Nuovo €90).

Tribuna Blu (Laterale): Ottima visuale e la comodità del Pacchetto Family (sconti dal 30% al 50% per lo stesso nucleo familiare!).

Tribuna Rossa & Gialla VIP: Comfort e passione nel cuore dello stadio (con opzione Area Hospitality).

Poltroncine Biancoscudate & Tribuna Élite: Per vivere l’esperienza stadio ai massimi livelli (include gadget e accesso hospitality).

Tribuna Baby (Under 10): Tariffe ridottissime ed ingresso gratuito per i minori di 10 anni in Curva Nord!

Per l’acquisto dell’abbonamento la vendita esclusiva è presso Nissa Store di via Don Minzoni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. Le Tariffe possono essere versate Intere o Rateizzabili grazie a Compass: Fino a 10 comode rate. Scalapay: In 3-4 rate. Gli abbonamenti sono nominativi e non cedibili (sarà necessario esibire il documento d’identità all’ingresso). Non saranno emessi duplicati in caso di smarrimento. Per qualsiasi informazione è possibile contattare: biglietteria@nissafc.it. (Foto Marcello Giugno – Nissa FC)