A Palermo il roadshow “L’Italia che crea. Tra tradizione e innovazione” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Le opportunità offerte dal nuovo sistema europeo di tutela delle produzioni artigianali e industriali legate ai territori sono state al centro di un incontro alla Camera di Commercio di Palermo Enna, dove si è tenuto il roadshow “L’Italia che crea”. Tra tradizione e innovazione”. Un confronto sulle indicazioni geografiche.

L’iniziativa, sostenuta dalla Commissione Europea, dall’EUIPO, dalla Regione Siciliana, dalla Camera di Commercio Palermo Enna, dal Punto Impresa Digitale, nonché dalle principali organizzazioni di rappresentanza del sistema produttivo, ha visto un dialogo aperto tra istituzioni, enti territoriali e associazioni di categoria in tema di nuove opportunità che il sistema europeo di tutela delle produzioni artigianali e industriali legate ai territori può fornire.

Un punto di incontro strategico per una maggiore valorizzazione del Made in Italy e per una sua crescente tutela, come il nuovo quadro normativo europeo prevede per le Indicazioni Geografiche relative ai prodotti artigianali e industriali, e che il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna, Alessandro Albanese, definisce “importante per mettere in evidenza il legame tra produttività e territori, grazie alla tutela della produzione artigianale per una nuova fase di sviluppo”.

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