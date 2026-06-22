Ucraina-Russia, Mosca sotto attacco droni costretta a chiudere tutti gli aeroporti

(Adnkronos) – Le autorità russe hanno chiuso nella notte i quattro aeroporti di Mosca, dopo l'intercettazione di numerosi droni. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato su Telegram che 59 velivoli senza pilota diretti verso la città sono stati distrutti. Dopo la fine dell'emergenza, alle 5.39 le autorità hanno annunciato la riapertura degli aeroporti. Droni ucraini hanno colpito nella notte una centrale elettrica in Crimea e hanno effettuato attacchi in altre aree della regione così come nell'oblast' di Mosca. Secondo quanto riportato dal canale Telegram filo-ucraino Crimean Wind, le difese aeree russe sono entrate in azione dopo che droni di Kiev hanno preso di mira la centrale termoelettrica di Tavriyska con un massiccio attacco. Secondo il canale Telegram filo-ucraino Exilenova Plus, sono state segnalate esplosioni anche nelle regioni occupate di Donetsk e Zaporizhzhia, in Ucraina. Un vasto incendio è stato segnalato a Berdiansk, nella regione di Zaporizhzhia, secondo quanto riportato dalla testata giornalistica. Nel frattempo, secondo Exilenova Plus, sono state dispiegate difese aeree presso la raffineria di petrolio di Mosca, mentre testimoni oculari hanno segnalato l'intercettazione di droni in altre zone dell'oblast' di Mosca. Droni russi hanno colpito una nave mercantile diretta in Ucraina, uccidendo un membro dell'equipaggio. Lo ha reso noto il vice primo ministro ucraino Oleksiy Kuleba su Telegram, precisando che "un attacco di droni ha colpito incendiandola un'imbarcazione battente bandiera panamense. Un membro dell'equipaggio è rimasto ucciso: un cuoco di 58 anni, cittadino egiziano". Kuleba ha dichiarato che otto marinai, tra cui cittadini turchi e indiani, si sono salvati su una zattera di salvataggio e che l'imbarcazione "ha subito danni significativi perdendo la capacità di navigare".

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