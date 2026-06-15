Trento-Bondone, l’ASD Albino Ferrara Racing all’Università delle gare in salita: una presenza da protagonista

I commissari e gli ufficiali di gara dell’associazione hanno contribuito al successo della 75ª Trento-Bondone. Grande risultato anche per il nisseno Andrea Di Caro, vincitore di categoria e quinto assoluto.

Grande soddisfazione per l’ASD Albino Ferrara Racing che ha preso parte alla 75ª edizione della Trento-Bondone, la cronoscalata più lunga d’Europa e una delle competizioni più prestigiose e impegnative del panorama automobilistico internazionale. Un appuntamento che ogni anno richiama i migliori specialisti delle gare in salita e che viene considerato da piloti e addetti ai lavori una vera e propria “Università” della disciplina.



Nel corso della due giorni trentina, gli ufficiali di gara dell’associazione nissena hanno fornito il proprio contributo organizzativo e operativo lungo il difficile tracciato, vivendo da protagonisti un evento che ha regalato spettacolo ed emozioni fino all’ultimo metro.

L’edizione 2026 sarà ricordata anche per il finale mozzafiato che ha caratterizzato la lotta per la vittoria assoluta. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il giovane pilota senese Torsellini al volante della Norma M20 FC, capace di precedere Stefano Di Fulvio per appena 20 centesimi di secondo, uno scarto minimo che rappresenta uno dei finali più avvincenti nella lunga storia della manifestazione.

Tra i protagonisti della Trento-Bondone spicca anche il nome del nisseno Andrea Di Caro, autore di una prestazione di assoluto rilievo. Il pilota siciliano è riuscito a conquistare la vittoria nella propria categoria e a chiudere con uno straordinario quinto posto assoluto, risultato che lo ha proiettato nella Top Ten di una delle competizioni più selettive del continente.

A rappresentare l’ASD Albino Ferrara Racing erano presenti Roberto Balbo, Antonio Corsello, Francesco Ilardo, Calogero La Verde, Anne La Rizza, Paolo Michele Lo Piano, Alessandro Merlo e Ivan Salvatore Mosca. Per tutti loro la trasferta trentina ha rappresentato non soltanto un’importante esperienza professionale, ma anche un’occasione di confronto e crescita attraverso il contatto con realtà provenienti da tutta Italia e dall’estero.



La partecipazione alla Trento-Bondone conferma ancora una volta il ruolo dell’ASD Albino Ferrara Racing nel panorama motoristico nazionale, grazie all’impegno dei propri associati e alla costante presenza negli appuntamenti più prestigiosi del settore. Un’esperienza che lascia entusiasmo, nuovi contatti e la voglia di continuare a crescere, con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide e ai futuri appuntamenti agonistici.