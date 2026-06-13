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Terremoto al largo della Calabria, scossa di magnitudo 4.7

AdnKronos

Terremoto al largo della Calabria, scossa di magnitudo 4.7

Sab, 13/06/2026 - 20:38

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(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata oggi sabato 13 giugno alle 19.28 nel Tirreno meridionale, al largo delle coste della Calabria. Il sisma si è verificato a una profondità di 214 km ed è stato rilevato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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