Terremoto al largo della Calabria, scossa di magnitudo 4.7

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata oggi sabato 13 giugno alle 19.28 nel Tirreno meridionale, al largo delle coste della Calabria. Il sisma si è verificato a una profondità di 214 km ed è stato rilevato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma.

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