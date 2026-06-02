Tennis, torneo Internazionale di Caltanissetta: fratelli Tabacco sugli scudi

Tinte azzurre intense nel primo turno nel tabellone principale del “secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo”, prestigioso appuntamento internazionale dell’ITF World Tennis Tour dotato di un montepremi complessivo di 30.000 dollari.

Saga familiare convincente quella dei fratelli messinesi Tabacco. Solido e convincente Fausto che si è agevolmente imposto su Fabio Varsalona 61 62. Non da meno Giorgio che, con grinta e pazienza, ha avuto ragione di Petros Tsitsipas (fratello minore del più celebre Stefanos) 64 76.

Altro derby tricolore con protagonista Juan Cruz Martin Manzano che si è imposto su Jacopo Borsoi 62 75. Avanti anche Matteo Sciahbasi, risoluto nell’abbattere la strenua resistenza di Daniele Rapagnetta al termine di una vibrante contesa 64 16 63.

Da segnalare la perfomance del francese Alexandre Reco che, proveniente dalle qualificazioni, prosegue la sua corsa, accedendo al secondo turno del torneo internazionale Città di Caltanissetta, a spese dell’italiano Leonardo Primucci dopo una ‘battaglia’ di 2 ore e mezza: 63 36 63

Silvio Mencaglia nulla ha potuto contro il britannico Toby Martin, 67 46. Saluta il capoluogo nisseno anche Vito Darderi, troppo ‘solida’ la testa di serie numero 6, lo spagnolo Carlos Lopez Montagud: 61 62.

Attesa del folto pubblico per il match di uno dei beniamini di Casa Luca Potenza che affronterà Rosario Lanza. Riflettori puntati anche alle ore 19 sul campo centrale con la testa di serie il britannico Jay Clarke (n. 251 del ranking mondiale), che farà il suo esordio contro l’azzurro Iannis Miletich.

RISULTATI PRIMO TURNO: S. Cocola (ITA) d C. Gannon (IRL) 26 63 63; R. Izquierdo Luque (ESP) d L. Beraldo (ITA) 63 64; F. Tabacco (ITA) d F. Varsalona (ITA) 61 62; J. Martin Manzano (ITA) d J. Borsoi (ITA) 62 75; A. Reco (FRA) d L. Primucci (ITA) 63 36 63; G. Tabacco (ITA) d P. Tsitsipas (GRE) 64 76; M. Sciahbasi (ITA) d D. Rapagnetta (ITA) 64 16 63; T. Martin (GBR) d S. Mencaglia (ITA) 76 64; C. Lopez Montagud (ESP) d V. Darderi (ITA) 61 62